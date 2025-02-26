Трамп продвигает "золотую карту" на $5 млн как путь к гражданству США

Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карту", которую можно будет приобрести за 5 миллионов долларов как путь к американскому гражданству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп заявил журналистам, что заменит визовую программу для иммигрантов-инвесторов "EB-5", которая позволяет иностранным инвесторам с большими суммами денег, которые создают или сохраняют рабочие места в США, стать постоянными резидентами, на так называемую "золотую карту".

Программа EB-5 предоставляет "грин-карты" иностранцам, которые обещают инвестировать в американский бизнес.

"Мы собираемся продавать золотую карту", – сказал Трамп. "Мы собираемся установить цену на эту карту около 5 миллионов долларов", – добавил он.

"Она даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к (американскому) гражданству, и состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", – сказал Трамп, добавив, что подробности об этой схеме появятся через две недели.

Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли российские олигархи претендовать на получение золотых карт, Трамп добавил, что, возможно, эти люди будут иметь на них право. "Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми", – сказал он.

Программа для иммигрантов-инвесторов EB-5, которой руководит Служба гражданства и иммиграции США, была создана Конгрессом в 1990 году с целью "стимулирования экономики США путем создания рабочих мест и капиталовложений иностранных инвесторов", говорится на сайте USCIS.

"Программа EB-5 ... была полна чепухи, выдумок и мошенничества, и это был способ получить грин-карту по низкой цене. Поэтому президент сказал, что вместо того, чтобы иметь такую бессмысленную программу EB-5, мы собираемся прекратить программу EB-5. Мы заменим ее золотой картой Трампа", – заявил во вторник журналистам министр торговли Говард Лутник.

Стоит отметить, что в Европе Европейская комиссия уже давно призывает прекратить все подобные "золотой карте" программы, ссылаясь на риски для безопасности.

Португалия в 2023 году пересмотрела свою схему "золотых виз " и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

Испания в прошлом году решила, что отменит программу по выдаче "золотых виз", предоставляющую право на проживание иностранцам, которые делают крупные инвестиции в недвижимость.