Мюнхенская конференция подождет увольнения Столтенберга из правительства Норвегии

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не теряет согласованную ранее должность председателя Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на назначение в правительство Норвегии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Мюнхенской конференции по безопасности.

Руководство конференции сообщило, что назначение Столтенберга министром финансов в обновленное норвежское правительство откладывает, но не отменяет его назначение председателем Мюнхенской конференции по безопасности – он приступит к исполнению этих обязанностей, когда период работы в правительстве завершится.

"Мы гордимся тем, что наш будущий председатель Йенс Столтенберг получил просьбу еще раз поработать для своей страны. До его возвращения с госслужбы конференция будет в надежных руках – двое действующих вице-президентов Бенедикт Франке и Райнер Рудольф и опытный совет директоров помогут вести работу", – прокомментировал президент Совета фонда конференции Вольфганг Ишингер.

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"Я благодарен за решение временно освободить меня от исполнения обязанностей на время, пока я еще раз послужу своей стране. Я буду оставаться приобщенным к деятельности Мюнхенской конференции по безопасности и ее многочисленных мероприятий в тех объемах, как мне будет позволять новая должность", – сообщил он.

Еще с осени было известно, что Столтенберг в феврале 2025 года должен стать председателем Мюнхенской конференции по безопасности, заменив немца Кристофа Гойсгена. В связи с этим слухи о его возможном назначении министром финансов стали неожиданностью.