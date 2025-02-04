Президент Владимир Зеленский допустил, что Соединенные Штаты в случае нежелания поддерживать вступление Украины в НАТО могут предоставить ей альтернативную гарантию безопасности в виде ядерного оружия.

Такое прозвучало в интервью Зеленского британскому ведущему Пирсу Моргану, сообщает "Европейская правда".

Глава государства признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", и в таком случае "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", – добавил Зеленский.

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Он допустил, что Запад может обеспечить Украину ракетами для сдерживания России, но могут ли они остановить российские ядерные ракеты – "это риторический вопрос".

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", – описал гипотетическую ситуацию президент.

Также Зеленский добавил: если нападение России объяснялось страхом членства Украины в НАТО, то если страна не будет в Альянсе – "Путин должен полностью отступить с нашей территории":

"Он (Путин. – Ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся вон с нашей земли".

Ранее Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

В то же время сам американский президент говорил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что предыдущая администрация США декларировала поддержку членства Украины в Альянсе.