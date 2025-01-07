Трамп говорит, что "может понять чувства" России из-за стремления Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, и "может понять чувства" России в связи с этим.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда".

Будущий американский президент в очередной раз возложил ответственность на администрацию Байдена за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

Говоря о причинах войны, он заявил, что возможность вступления Украины в НАТО была "значительной частью проблемы для России в течение многих-многих лет".

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"И где-то в это время Байден сказал: "Нет, они (украинцы. – Ред.) должны иметь возможность присоединиться к НАТО". Что ж, тогда в России кое-кто появляется на пороге. И я могу понять их чувства по этому вопросу", – добавил Трамп.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

"На самом деле, я считаю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных, но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", – заявил он.

Трамп и ранее говорил о том, что Джо Байден не должен был обещать Украине членство в Альянсе, потому что из-за этого Россия якобы и развязала полномасштабную войну.

Ранее он уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".