FT: Евросоюз расследует роль россиян в развитии новой пограничной системы

Европейские прокуроры изучают, как московский офис французского ИТ-подрядчика помог построить новую электронную пограничную систему ЕС EES.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, французская ИТ-группа Atos с помощью сотрудников в России закупала программное обеспечение в 2021 году для проекта EES, целью которого является сбор и хранение биометрических данных обо всех посетителях Евросоюза, которые не являются гражданами ЕС.

Раскрытие факта причастности российских сотрудников подняло значительные вопросы безопасности по амбициозной реконструкции пограничной инфраструктуры ЕС. Запуск EES сейчас остается неопределенным после того, как ЕС отменил несколько запланированных дат из-за технических проблем.

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Документы свидетельствуют о том, что филиал Atos в Москве работал по лицензии, которая предоставляла российской службе безопасности ФСБ доступ к ее работе в стране.

Четыре человека, знакомые с ходом событий, заявили, что сотрудники московского офиса принимали непосредственное участие в закупке программного обеспечения для пограничной системы EES.

Прокуратура ЕС (EPPO) расследует участие российского подразделения Atos в пограничном проекте, по словам двух источников. EPPO заявила, что не комментирует дела и не подтверждает публично расследования, которые проводит. На сегодня никаких обвинений не было выдвинуто.

Так называемая система въезда/выезда ЕС (EES) будет собирать данные о передвижении каждого иностранного путешественника, который въезжает или выезжает из блока, регистрируя биометрические и персональные данные, а также их визовый статус.

OLAF, надзорный орган ЕС по борьбе с мошенничеством, в прошлом году расследовал обвинения в причастности Atos Russia, о чем ранее не сообщалось. По словам одного лица, непосредственно знакомого с ходом расследования, было установлено, что меры для решения "вопросов безопасности", принятые агентством EU-Lisa, которое внедряет EEAS, были недостаточными.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе с 10 ноября, но из-за возражений ряда государств-членов ее отложили.

Ранее в Еврокомиссии также заявили, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS, что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.