Франция поставила Украине первые истребители Mirage

Франция поставила в Украину первые истребители Mirage 2000, доставку которых анонсировала в прошлом году.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, пишет "Европейская правда.

Лекорню отметил, что 6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон анонсировал поставки французских самолетов Mirage 2000 в Украину.

"Первые из этих самолетов прибыли в Украину сегодня. На борту этих самолетов – украинские пилоты, которые много месяцев проходили обучение во Франции, и теперь присоединятся к защите украинского неба", – отметил Лекорню.

Реклама:

Он не уточнил, какое количество самолетов прибыло в Украину.

Ранее Лекорню говорил, что поставка истребителей Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

А французские СМИ неофициально узнали, что в первую партию Mirage 2000-5, которые Франция планирует предоставить Украине, войдут три борта.

Президент Макрон сообщал, что для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы пилотов, начиная с лета 2024 года.