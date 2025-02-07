Трамп допустил, что встретится с Зеленским "на следующей неделе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с украинским визави Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме во время встречи с премьер-министром Японии Исибой Сигеру, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналистов о планах встречи с президентами Украины и России Трамп заявил: "На следующей неделе я, вероятно, встречусь с Зеленским. И я, вероятно, буду разговаривать с Путиным".

Американский президент в очередной раз повторил желание "завершить войну" в Украине "по одной главной причине: они убивают очень много людей".

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"Имеем 800 или 900 тысяч российских солдат, которые погибли и очень тяжело ранены. И то же самое с Украиной. Имеем, наверное, 700 тысяч (убитых и раненых. – Ред.) в Украине", – заявил он.

Трамп снова сказал, что обсуждал с президентом Украины "безопасность активов".

"У них есть активы под землей – редкоземельные элементы, другие вещи, но в первую очередь редкоземельные. И мы хотим их безопасности", – добавил президент США, предположительно, имея в виду озвученное ранее предложение о предоставлении оружия в обмен на инвестиции в полезные ископаемые Украины.

Позже на уточнение журналистов, как может состояться встреча с Зеленским, Трамп сказал: "Может быть в Вашингтоне. Я туда (в Европу. – Ред.) не собираюсь".

Ранее Дональд Трамп говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".

А Владимир Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.