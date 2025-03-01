Главное о причинах и последствиях ссоры президентов Украины и США

Катастрофа. Это слово пришло на ум многим, кто наблюдал за встречей Зеленского и Трампа. Точнее, здесь корректнее всего говорить о встрече трех политиков, ведь ключевую роль сыграл вице-президент Джей Ди Вэнс. Именно после его вмешательства разговор в Овальном кабинете потерял управляемость и перерос в обмен обвинениями между президентом Украины и руководителями США.

О том, что произошло дальше, уже известно. Когда пресса вышла из зала, Трамп отказался от дальнейших переговоров. Зеленский был вынужден уехать из Белого дома. Соглашение о недрах осталось не подписанным.

О том, была ли эта драма инсценированной Трампом и какие возможны последствия, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Ссора высшего уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой. Далее – краткое ее изложение.

После жесткого спора президентов Украины и США, а также американского вице-президента, у многих возник вопрос, а не было ли все это подстроено заранее – чтобы президент Украины приехал в Вашингтон, столкнулся с публичными проблемами, а Трамп – получил основание обвинять Украину в том, что она не хочет мира.

Впрочем, детальный анализ спора позволяет отбросить эту вероятность.

Напротив, встреча президентов Украины и США начиналась весьма неплохо.

Спираль эмоций начала накручиваться уже под конец общения, а ее триггером стал неудачный и совсем не обязательный упрек со стороны Зеленского персонально в сторону Джей Ди Вэнса – это стоит честно признать.

Вице-президент в какой-то момент присоединился к разговору, чтобы похвалить своего шефа, Дональда Трампа, за его готовность к переговорам, в том числе с Путиным.

"О какой дипломатии ты говоришь, Джей Ди? Что ты имеешь в виду?" – переспросил Зеленский.

Сложно сказать, имел ли это в виду украинский президент, но для американского зрителя это звучало как отрицание способности Трампа договориться с Путиным. Вэнс воспринял это как "наезд" и перешел в агрессивную контратаку.

После атаки Вэнса Трамп уже не мог пойти на уступки, потому что для его аудитории это выглядело бы как слабость. Зеленский тоже не мог уступить, потому что речь шла о критически важных вещах, о параметрах мира.

Позже, на телеканале FoxNews Зеленский упрекнул Вэнса в том, что он вмешался в разговор президентов – мол, это же была их пресс-конференция.

Но учитывая тональность публичного конфликта, а также то, что в команде Трампа хватает тех, кто неприкрыто плохо относится к Украине, реакция Белого дома оказалась еще весьма мягкой.

Официальное заявление Трампа в его соцсети Truth Social подчеркивало, что он не исключает дальнейшей встречи с Зеленским. Более того, из Белого дома через СМИ передали украинской делегации сигнал о том, что встреча для подписания соглашения о недрах остается возможной.

Надо признать, что у Трампа есть возможности для давления на Украину. Прежде всего – в оборонной сфере. Учитывая это, то, что риторика президента США после проваленной встречи не эскалировалась, и то, что он оставляет пространство для сотрудничества – это очень хорошо.

Понимают это и в Европе. Здесь важной может быть роль главы правительства Италии Джорджи Мелони, которая хочет созвать экстренный саммит США-Европа после событий в Белом доме.

Будет ли у США готовность к такому разговору – неизвестно, но период неопределенности, который начался в последние недели, из-за действий новой власти США, в последний день зимы радикально обострился.

Преодолевать новые угрозы Украина должна вместе с европейскими друзьями и партнерами.

За считанные часы, несмотря на вечер пятницы, все ключевые европейские лидеры поспешили выступить с заявлениями о безусловной поддержке Украины, отдельно добавляя, что они стоят на стороне Зеленского, и/или с заявлениями о несогласии с риторикой Трампа на встрече в Вашингтоне.

Конечно, заявлений в этой ситуации мало, нужны действия. Именно это будут обсуждать на срочном саммите. Уже в воскресенье, 2 марта, в Лондоне соберутся ключевые европейские доноры ВСУ.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Ссора высшего уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.