Макрон напомнил, что "играет в Третью мировую" глава Кремля, а не Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон покритиковал слова Дональда Трампа о том, что президент Украины "играет в азартные игры с Третьей мировой", отметив, что такие обвинения были бы уместны в адрес главы Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Макрон прокомментировал слова президента США, высказанные во время публичного спора с президентом Украины в Овальном кабинете, однако не упоминая Трампа.

"Есть важный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и "играет в Третью мировую" – то это лицо зовут Владимир Путин. Это он уже три года назад развязал захватническую войну", – заявил президент Франции.

"Это из-за него на европейскую землю пришли 10 тысяч северокорейских солдат. Это он пошел просить об иранских дронах, в обмен помогая им с ядерной программой, чтобы вести войну в Европе", – подчеркнул Макрон.

Он добавил к этому перечню все более глубокое сотрудничество между Россией и Китаем, от которого РФ получает много товаров двойного назначения, и периодическую ядерную риторику из Москвы.

"Поэтому если есть человек, который играет в Третью мировую – то этого человека надо искать не в Киеве, а скорее в Москве", – подытожил Макрон.

Напомним, во время спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля президент США обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

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