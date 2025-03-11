У Трампа кратко прокомментировали ход переговоров с Украиной

Во время перерыва после встречи между украинскими и американскими делегациями, советник по нацбезопасности американского президента Дональда Трампа Майк Уолц немногословно прокомментировал ход переговоров.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Государственный секретарь Марко Рубио и Уолц прошли через вестибюль отеля в Джидде, где проходят переговоры между официальными лицами США и Украины.

В ответ на вопрос телеканала о том, как прошла встреча, Уолц ответил: "Движемся к цели".

Ранее в этот же день, по данным телеканала, высокопоставленный украинский чиновник заявил, что переговоры "начались очень конструктивно".

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

Рубио заявил в понедельник, 10 марта, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.