Трамп об аннексии Гренландии: "Я думаю, что это произойдет"

Американский президент Дональд Трамп допустил аннексию Гренландии в четверг, 13 марта.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов о том, какое его "видение потенциальной аннексии Гренландии", Трамп ответил, что это произойдет.

"Я думаю, что это произойдет", – сказал он.

По его словам, это нужно "для международной безопасности".

Затем он повернулся к Рютте и сказал: "мы еще поговорим с вами", добавив, что „это действительно уместный вопрос".

Рютте быстро ответил: "Что касается Гренландии, да или нет, присоединение к США или нет, я бы оставил этот вопрос за пределами моей дискуссии".

Однако он отметил то, что Арктический регион часто используется Китаем для маршрутов, а "русские перевооружаются".

"Поэтому тот факт, что семь арктических стран за пределами России работают вместе над этим под руководством США, очень важен для того, чтобы гарантировать безопасность этого региона, этой части мира. Мы знаем, что там все меняется, и мы должны быть там", – сказал Рютте.

Как известно, Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия