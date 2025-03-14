Испания и Украина подписали соглашение о подготовке военных

В пятницу, 14 марта, Испания и Украина подписали соглашение о подготовке украинских военных.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес, пишет "Европейская правда".

Умеров и Роблес обсудили ключевые вопросы совместной безопасности и дальнейшего укрепления украинских Сил обороны.

По итогам переговоров министры подписали важное соглашение о подготовке украинских военных, что выведет взаимодействие стран на новый уровень.

Также Умеров рассказал, что во время встречи они определили приоритетные направления сотрудничества, которые требуют особого внимания. В частности, сосредоточились на углублении индустриального взаимодействия, усилении систем ПВО, поставке боеприпасов и бронетехники.

Роблес, в свою очередь, представила детальные планы помощи Украине в 2025 году.

В конце января министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о предоставлении еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи.

А 24 февраля испанский премьер-министр Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 2025 год на сумму в миллиард евро.