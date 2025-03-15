Премьер Британии: любой мирный план по Украине требует сотрудничества с США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, что планы по Украине в случае прекращения огня с Россией должны предусматривать сотрудничество с США.

Об этом он сказал на пресс-конференции после виртуальной встречи с лидерами, которые участвуют в "коалиции желающих", сообщает "Европейская правда".

Стармера спросили, все еще ищет ли он безопасности поддержки со стороны Вашингтона.

"Позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами... Мы говорим с США каждый день", – сказал Стармер, добавив, что его советник по вопросам национальной безопасности вернулся из США в субботу.

"Поэтому позиция относительно того, чтобы делать это совместно с Соединенными Штатами, не изменилась. И именно поэтому мы ведем такие детальные дискуссии, которые мы ведем", – заявил он.

Кир Стармер также заявил, что есть две точки давления для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Кроме того, по его словам, усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.