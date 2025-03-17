ЕС подтвердил выход США из группы, расследующей преступление агрессии РФ против Украины

Соединенные Штаты официально уведомили Евроюст о выходе из международной группы, созданной для расследования действий руководства государств, ответственных за полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Евроюста приводит Sky News.

Ведомство ЕС сообщило, что США официально известили о прекращении участия в Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

"ICPA, размещенный на базе Евроюста, продолжает свою работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине", – добавили в Евроюсте.

О выходе США из этой многонациональной группы ранее в понедельник сообщило The New York Times.

Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины был создан для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определяемых международным правом и договорами как агрессия, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

Центр заработал в Гааге в июле 2023 года и, как говорили в ЕС, должен был иметь ключевое значение для расследования преступления агрессии России против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов.