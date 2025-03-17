Каллас подтвердила, что ЕС хочет предоставить военную помощь Украине на 40 млрд евро

Инициатива высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас относительно пакета срочной военной помощи включает предоставление Украине оружия, боеприпасов и других типов помощи на 40 млрд евро.

Об этом заявила сама Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 17 марта, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас отметила, что Европейский Союз обсуждает ее инициативу по предоставлению Украине военной помощи на общую сумму в 40 млрд евро, которая получила широкую политическую поддержку со стороны государств ЕС.

"Что касается Украины, то существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы в размере 40 миллиардов (евро). Конечно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей. На прошлом заседании Европейского совета (6 марта. – Ред.) мы получили выводы, что нам нужно быстро продвигаться с этой инициативой, и мы провели еще некоторую работу над этим вопросом", – сообщила Кая Каллас.

Она добавила, что "все присутствующие за столом понимали, что мы должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя".

Как сообщалось, большой пакет военной помощи Украине, который предложила Кая Каллас, будет обсужден на неформальном заседании министров обороны ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Стоит заметить, что 17 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще раз заявил, что будет противостоять предложениям Брюсселя по поддержке Украины.

Больше о возможных коалициях государств ЕС, которые готовы помогать Украине, читайте в материале Сергея Сидоренко: "Коалиция решительных" для Украины и ЕС. Как новый союз безопасности должен спасти доверие к Брюсселю.