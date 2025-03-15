Венгрия снова требует исключить из выводов саммита ЕС упоминание о поддержке Украины

При обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил европейский дипломат, причастный к работе над текстом выводов саммита лидеров ЕС.

Дипломат ЕС подчеркнул, что Венгрия, как и при подготовке выводов внеочередного "безопасности" саммита ЕС 6 марта, требует сделать его коротким, и не упоминать военную поддержку Украины со стороны Евросоюза.

"Венгрия просит сделать очень короткий текст по Украине, в котором бы только указывалась поддержка ЕС текущих усилий по установлению мира", – рассказал собеседник „ЕвроПравды".

"Но другие государства наоборот хотят иметь мощный текст, который подчеркивает продолжение поддержки Украины со стороны ЕС, включая военную, и об установлении "мира с позиции силы", – добавил он.

Проект выводов Европейского совета будет обсужден во вторник, 18 марта, на заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council).

Утвердят документ лидеры государств-членов Евросоюза на заседании Европейского совета 20-21 марта.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

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