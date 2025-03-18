Bloomberg: в РФ требуют у США остановить все поставки оружия Украине для "перемирия"

Хозяин Кремля Владимир Путин потребовал остановить все поставки западного оружия Украине для заключения соглашения о "прекращении огня".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве.

По данным источников агентства, во время визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа Путин назвал прекращение поставок оружия обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.

Хотя Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, ее минимальная цель заключается в том, чтобы прекратить помощь США, рассказывают источники агентства в Москве.

Российские источники также настаивают, что приостановление поставок оружия, которого добивается Путин, будет временным, а поставки оружия возобновят после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.

В то же время, как заявил неназванный европейский чиновник, маловероятно, что Европа согласится на требование России заблокировать поставки оружия в Украину ее союзниками во время любого "перемирия".

Такой результат может привести к ситуации, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, тогда как Украина будет лишена такой возможности, сказал собеседник.

Ранее агентство писало, что якобы Путин в целом поддерживает предложение США о "перемирии", но настаивает на том, что необходимо выполнить ряд условий, прежде чем Россия согласится.

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

Перед тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был в России и встречался с Путиным, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня. В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.