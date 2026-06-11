Туск в Сейме предостерег от ксенофобских настроений в отношении украинцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду обвинил оппозиционных политиков в разжигании антиукраинских настроений и ксенофобии, предупредив, что риторика, направленная против людей на основании их происхождения, расы или цвета кожи, в конечном итоге может навредить тем, кто ее распространяет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Туск заявил во время выступления в парламенте, его слова приводит Polskie Radio.

Туск осудил недавние комментарии оппозиционных депутатов, которые критиковали присутствие украинцев в государственных органах власти и ставили под сомнение роль чиновников украинского происхождения в правительстве.

"Если происхождение, раса или цвет кожи начнут определять место человека в общественной жизни, то и вы станете жертвами этой волны, если ее не остановить", – сказал Туск оппозиционным депутатам.

Эти замечания прозвучали на следующий день после того, как оппозиционные политики раскритиковали заместителя министра образования Анджея Шептицкого за комментарии, в которых он сравнил членов Украинской повстанческой армии с польскими борцами антикоммунистического сопротивления послевоенного периода.

Во время парламентских дебатов в среду Пшемыслав Чарнек, кандидат от партии "Право и справедливость" на пост премьер-министра на следующих выборах, обвинил правительство в предательстве интересов Польши и потребовал объяснений, почему "украинцы, которые оскорбляют поляков", остаются в правительстве.

Депутат правого толка Януш Ковальский объявил о планах расследовать то, что он назвал "украинизацией" государственной администрации Польши.

Туск отметил, что такая риторика отражает опасные тенденции, которые неоднократно приводили к трагедиям в европейской истории.

"Я говорю о своеобразной охоте на ведьм. Мы были свидетелями таких охот на ведьм в Европе много раз в течение последних 150 лет. Обычно они заканчивались катастрофой", – сказал Туск.

Премьер-министр также упомянул о высказываниях, сделанных в прошлом году националистическим активистом Робертом Банкевичем, который призвал "искоренить сорняки с польской земли", утверждая, что все более враждебная риторика в отношении украинцев является частью более широкой и тревожной тенденции.

По мнению Туска, провокационные заявления политических лидеров усиливают общественную враждебность к людям с другим происхождением и взглядами. Он утверждал, что исторически сила Польши проистекала из ее разнообразия, и предостерег от определения патриотизма через этническую чистоту.

"Как историк, я не могу не упомянуть, что среди фигур, сформировавших польскую историю, были такие люди, как Коперник, Шопен, Костюшко и Пилсудский", – сказал Туск, имея в виду выдающихся поляков с разнообразным семейным происхождением.

Премьер-министр привел в качестве примеров национального единства, укрепивших международный авторитет и безопасность Польши, подъем движения "Солидарность" в 1980-х годах и реакцию общества на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

"Когда Польша проявила солидарность, она показала лучшее, что может быть в политике. Поляки, которые не настраиваются друг против друга и не ищут этнических врагов, укрепляют силу страны", – сказал Туск.

Он призвал оппозиционных депутатов отказаться от риторики, сеющей раздор, пока она не приобрела еще больший размах. "Худшие катастрофы начинались со слов, затем следовали инциденты, а потом – волны ненависти. Еще есть время остановиться", – сказал Туск.

Напомним, глава МИД Радослав Сикорский встал на защиту Шептицкого после заявлений Пшемыслава Чарнека.

В МИД Украины поблагодарили польских политиков, выступивших в защиту Шептицкого, который навлек на себя шквал критики объяснением того, почему украинцы положительно воспринимают УПА.

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