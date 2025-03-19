В Еврокомиссии рассказали, как будет работать план перевооружения Европы на 800 млрд евро

Еврокомиссия раскрыла детали амбициозного оборонного пакета ReArm Europe Plan/Readiness 2030, который предоставляет финансовые рычаги государствам-членам ЕС для стимулирования инвестиционного всплеска в оборонных способностях.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

План ReArm Europe Plan/Readiness 2030 усиливает общеевропейские оборонные способности с помощью новых финансовых средств. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что план предусматривает выделение более 800 млрд евро.

План предусматривает расширение использования государственного финансирования в обороне на национальном уровне.

"Комиссия предложила государствам-членам активировать положение Пакта о стабильности и росте, которое предоставит им дополнительное бюджетное пространство для увеличения оборонных расходов в рамках фискальных правил ЕС", – пояснили в Еврокомиссии и добавили, что таким образом оборонные расходы можно будет увеличить максимум на 1,5% ВВП ежегодно.

Также предусматривается создание нового специального инструмента для Действий по безопасности для Европы – SAFE. Предполагается, что Еврокомиссия привлечет до 150 млрд евро на рынках капитала, опираясь на свой хорошо зарекомендовавший себя унифицированный подход к финансированию, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и существенно увеличить инвестиции в оборонные возможности Европы.

Эти средства будут предоставляться заинтересованным странам-членам по их требованию на основе национальных планов.

"SAFE позволит государствам-членам немедленно и массово увеличить свои оборонные инвестиции за счет совместных закупок у европейской оборонной промышленности, сосредоточившись на приоритетных силах и средствах", – говорится в сообщении.

Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ смогут присоединиться к совместным закупкам, и будут возможны закупки в их отраслях промышленности.

План также предусматривает, использование возможностей Европейского инвестиционного банка и мобилизацию частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций.

"Только государственных инвестиций будет недостаточно для удовлетворения инвестиционных потребностей оборонной промышленности – от стартапов до крупных компаний. Поэтому Стратегия Союза сбережений и инвестиций, принятая сегодня комиссией, облегчит мобилизацию частных сбережений на более эффективных рынках капитала и направит инвестиции в критические сектора экономики, такие как оборонная промышленность, для тех, кто желает инвестировать в них", – пояснили в Еврокомиссии.

Напомним, во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.