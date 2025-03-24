В Минфине предупредили: возвращение пошлин ЕС нанесет разрушительный удар по экономике Украины

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что возвращение пошлин на украинские товары в Европейском Союзе будет иметь разрушительные последствия для украинской экономики.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

5 июня 2025 года истекает срок действия чрезвычайных торговых мер ЕС, которые отменили пошлины и квоты на украинский экспорт.

Доходы от экспорта в ЕС составляют почти десятую часть общего экспортного дохода Украины ($41 млрд в 2024 году).

Украина надеется, что Евросоюз продолжит эти меры, особенно учитывая неопределенность относительно долгосрочной поддержки со стороны США.

Однако некоторые страны-члены ЕС, в частности Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, выступают против расширения доступа Украины к рынку, опасаясь конкуренции для своих фермеров.

Марченко заявил, что отсутствие соглашения будет "очень неправильным сигналом".

"Европейский Союз – наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы действительно разрушительным, если бы мы снова оказались в ситуации, как до войны", – сказал он.

Газета, со ссылкой на слова неназванного чиновника, отметила, что наиболее вероятным вариантом является временное продление текущего соглашения, но переговоры продвигаются медленно и времени остается мало.

"Наши производители нуждаются в предсказуемости по экспорту, ЕС не может начинать переговоры за неделю до окончания срока действия действующего регулирования", – сказал украинский министр.

Напомним, 13 мая 2024 года Совет Евросоюза после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год.

В январе 2025 года польский вещатель RMF24 сообщил, что Европейская комиссия не продлит одностороннюю отмену пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которая действует до 5 июня.

Вместо этого европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен анонсировал новое торговое соглашение в рамках DCFTA (углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли).