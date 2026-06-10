Опрос: большинство поляков негативно оценивают работу правительства Туска

54% поляков негативно оценивают работу правительства во главе с Дональдом Туском.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований Pollster для Super Express, опубликованные RMF24, пишет "Европейская правда".

В исследовании, результаты которого опубликовали в среду, респондентов спросили, как они оценивают правительство Дональда Туска с начала каденции до сегодняшнего дня.

54% опрошенных оценили работу правительства негативно. Положительной ее считают 33% респондентов. Еще 13% – выбрали ответ "не знаю".

Опрос провели 28 и 29 мая среди выборки из 1057 человек.

Июньский опрос Исследовательского института Pollster показал, что избиратели в Польше по-прежнему отдают наибольшую поддержку правящей партии "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска, в то же время две ультраправые и украинофобные политические силы – "Конфедерация свободы и независимости" и "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна – укрепили свои позиции.

В начале мая опрос общественного мнения в Польше показал, что при текущих настроениях избирателей партия действующего премьера Дональда Туска не сможет сформировать правительство после выборов, хотя и станет формальным победителем.

Опрос IBRiS, обнародованный ранее, прогнозировал существенно лучший результат "Левицы", с которым эта партия вместе с "Гражданской платформой" могли бы получить минимальное необходимое большинство в Сейме.