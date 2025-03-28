Мелони скептически относится к идее о "силах гарантирования" для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "сил гарантирования", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны накануне говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом она заявила в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

По мнению Мелони, развертывание "сил гарантирования" в Украине глава Кремля Владимир Путин может воспринять как провокацию.

"Здесь надо быть осторожными. Это может рассматриваться больше как угроза", – сказала она.

В то же время премьер Италии вновь напомнила, что выступает за распространение пятой статьи НАТО на Украину без фактического вступления страны в Альянс. Мелони убеждена, что это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

На вопрос, считает ли она Россию долгосрочной угрозой, Мелони ответила, что "может быть".

"Но в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми защитить себя от любой угрозы, которая может возникнуть", – заявила она.

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Ранее сообщалось, что во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.