Саммит ЕС поддержит создание "Восточного щита" на границе с РФ и Беларусью, но без Украины

В выводы внеочередного заседания Европейского совета, которое проходит сейчас в Брюсселе, планируют включить упоминание о необходимости развития проекта "Восточный щит", предусматривающего усиление оборонной инфраструктуры на восточной границе Европейского Союза.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, передает корреспондент "Европейской правды".

Польский премьер подчеркнул, что "Восточный щит", в первую очередь польский проект, к которому присоединяется все больше государств ЕС, должен быть упомянут в выводах Европейского совета как один из приоритетных.

"То, чего я хотел достичь на этом этапе, мы уже обеспечили. Выводы (Европейского совета) уже включают "Восточный щит" и более широкую инициативу. Потому что речь идет не только о "Восточном щите" как польском проекте. Финляндия, страны Балтии и, как я сегодня сегодня обсуждал с президентом Румынии, многие другие страны хотят быть частью этого большого проекта – защиты восточной границы Европы", – сообщил Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что он "почти уверен" в том, что "Восточный щит" и защита восточной границы ЕС стали приоритетами, которые уже никто не ставит под сомнение".

"Это также означает финансовую и инфраструктурную поддержку (со стороны ЕС)", – добавил он.

Польский премьер также заявил о необходимости рассмотреть вопрос об увеличении присутствия европейских войск и войск НАТО на границе с РФ и Беларусью.

"Чтобы действительно предлагать гарантии безопасности другим, мы должны быть в безопасности сами. Вот почему первое, что мы должны сделать в Европе, это полностью обезопасить наши собственные границы – особенно с Россией и Беларусью", – убежден Дональд Туск.

Стоит заметить, что пока проект "Восточный щит" не распространяется на Украину.

В разговоре с корреспондентом "Европейской правды" дипломат одного из ключевых государств Евросоюза сообщил, что "по состоянию на сейчас проект включает в себя только государства ЕС", а вопрос возможного добавления к нему Украины на повестке дня сейчас не стоит.

Напомним, что еще в январе 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе.

В ноябре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале строительства системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью.

Польша намерена завершить возведение и укрепление стены на границе с Беларусью до середины 2025 года.