Что мешает найти замену США на роль лидера демократического мира

Предательство президента США Дональда Трампа в отношении традиционных союзников Америки, унижение Украины, поощрение правого экстремизма и обнимание воинственных автократов заставит европейские и восточноазиатские демократии сформировать новые оборонительные альянсы.

Необходимость нового порядка неоспорима. Единственным щитом против авторитаризма стали ключевые демократии в Европе и Азии.

О том, с какими трудностями они могут столкнуться на пути к созданию новых союзов, читайте в колонке писателя (Нидерланды) Иана Бурума, которая первоначально была опубликована на сайте Project Syndicate, Новый лидер демократического мира: кто может заменить Соединенные Штаты. Далее – краткое ее изложение.

Почти наверняка мы наблюдаем завершение эпохи Pax Americana, отмечает автор колонки.

По его словам, Pax Americana в Европе и Азии должна была когда-то закончиться. Он признает, что соглашение, по которому многие богатые страны полностью зависят от одной сверхдержавы в своей безопасности, никогда не было здоровой долгосрочной сделкой.

Но время и способ его гибели не могли быть хуже, с сожалением констатирует нидерландский писатель.

"Как европейские, так и азиатские демократии должны столкнуться с враждебной коалицией автократий – Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, а их защитник угрожает отказаться от поддержки, оставляя мало времени на восстановление прочной обороны", – пишет Иан Бурум.

По его мнению, эффективный военный альянс Европы нельзя создать без лидерства Германии, крупнейшей экономики блока.

Но на этом пути он видит несколько проблем.

Во-первых, достаточное количество немцев до сих пор нервничает из-за восстановления военной решимости, которая не так давно разрушила большую часть Европы.

Во-вторых, часть страны поддерживает пророссийскую позицию. На недавних федеральных выборах в Германии второе место заняла ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которая симпатизирует Трампу и российскому президенту Владимиру Путину, а также выступает против дальнейшей поддержки Украины.

В Восточной и Юго-Восточной Азии ситуация еще сложнее, отмечает нидерландский писатель.

Он обращает внимание, что ни один из азиатских союзников США, в отличие от Великобритании и Франции, не имеет ядерного оружия. И не имеет эквивалента НАТО для защиты от растущей доминации Китая.

Поддержка США также имеет решающее значение для стран Юго-Восточной Азии, которые пытаются защитить себя от китайской агрессии.

А еще есть Тайвань, который не имеет формального договора о безопасности с США.

"Если Трамп готов пожертвовать Украиной, чтобы заключить сделку с Путиным, он может так же быть готов торговать демократией Тайваня, чтобы вести бизнес с китайским президентом Си Цзиньпином", – предупреждает автор колонки.

Он считает, что создание азиатского НАТО столкнется с проблемой, подобной той, что стоит перед европейским альянсом.

"Япония является единственной страной, достаточно сильной, чтобы возглавить такую разнообразную коалицию. Но многие в Азии остерегаются делегировать такую большую роль стране, которой долгое время руководила консервативная партия,лидеры которой неохотно приз нают ужасные действия своих предшественников во Второй мировой войне.

А вдобавок большинство японцев, как и многие немцы, еще не готовы доверять себе", – пишет Иан Бурум.

Опасность есть еще и в том, как считает Иан Бурум, что союзники Америки, которых она оставила, будут паниковать и искать защиты у одной из великих держав – Китая или РФ.

"Ничего из этого не является бесспорным. Возможно, европейцы соберутся вместе. Возможно, лай Трампа хуже его укуса. Возможно, американцы не откажутся от Азии. Но не стоит на это полагаться", – предупреждает автор.

Подробнее – в материале Иана Бурума Новый лидер демократического мира: кто может заменить Соединенные Штаты.