"Транспортный безвиз" между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "транспортный безвиз" с Европейским Союзом продлен до конца 2025 года.

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 апреля, стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года.

По словам Шмыгаля, украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Он отметил, что это уже четвертая пролонгация соглашения, которое демонстрирует свою результативность и эффективность.

"Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину – на 37%. "Транспортный безвиз" – это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", – добавил он.

Отметим, соглашение о грузовых автоперевозках 29 июня 2022 года стало одним из проявлений солидарности Евросоюза с Украиной в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Соглашение, получившее упрощенное название "транспортный безвиз", предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

Также стоит обратить внимание, что Украина рассчитывает, что ЕС продолжит действие действующего механизма торговой либерализации, который должен завершиться после 5 июня, до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение.

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