Как Европа меняет риторику по Украине и войне на фоне заявлений Трампа

Российский ракетный удар по Сумам утром 13 апреля не вызывает разночтений относительно его характеристики.

Это далеко не первое очевидное, несомненное военное преступление, совершенное россиянами во время ракетных обстрелов Украины, и казалось бы, реакция мира на подобные действия РФ каждый раз должна быть неизменно жесткой.

Реальность, впрочем, несколько иная.

О том, как в 2025 году начали меняться нарративы европейцев относительно войны в Украине, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От наказания к примирению: что изменилось в реакции мира на военные преступления России. Далее – краткое ее изложение.

Одно из ключевых различий между тем, как иностранные лидеры отзываются о российских преступлениях сейчас и как отзывались в прошлом, касается наказания российских военных преступников.

Для сравнения мы проанализировали то, как Запад реагировал на массовый ракетный обстрел Киева 8 июля 2024 года, включая обстрел больницы "Охматдет", попадание в роддом "Адонис", жилой дом на Сырце и тому подобное. Тогда в столице погибли 33 человека, из них 5 детей – последствия, сопоставимые с трагедией в Сумах. Еще одно сходство – то, что в обоих случаях, несмотря на попытки Москвы запустить ложные версии события, для всех западных лидеров (кроме разве что Орбана) была очевидной вина России.

Поэтому в 2024 году вполне логично звучали заявления о необходимости привлечь Россию к ответственности.

Едва ли не единственной крупной страной НАТО, где чиновники после обстрела "Охматдета" старательно обходили тему наказания России, стали США. Джо Байден сделал заявление о трагедии и о вине РФ, но об ответственности упоминать не стал. Так же не нашлось для этого места в заявлении Белого дома в июле 2024-го. Только Майкл Карпентер, работавший тогда в Совете нацбезопасности США, вспомнил, что действия россиян должны быть "расследованы" (без упоминаний о наказании).

А что же в 2025 году?

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы "ошибке" России во время удара по Сумам.

Комментарии посла Бринк, спецпредставителя Келлога, госсекретаря Рубио и т.д. также не упоминали о наказании виновных.

Но важно, что американский "вирус отстраненности" распространился и на Европу.

Только президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что ответственные за нападения должны быть привлечены к ответственности в суде; его поддержали несколько столиц с имиджем "наиболее русофобских", вроде Литвы.

Остальные – отложили заявления об уголовном наказании российской верхушки и заменили их напоминанием о санкциях. Это смещение акцентов можно объяснить: сейчас, когда Вашингтон не готов наказывать Путина и компанию, но не отказывается от санкционного давления – друзья Украины в Европе могут чувствовать, что заявления по этому поводу дают более заметный эффект.

Но наиболее наглядное отличие – это не то, что исчезло, а то, что появилось в заявлениях.

И здесь снова чувствуется влияние Трампа и его попыток продвинуть несуществующее сейчас "мирное соглашение" между Украиной и Россией.

В июле 2024 года единственным чиновником, который после ударов по Киеву говорил о необходимости "перемирия", был Орбан, а его заявления по этому поводу вызывали публичное возмущение по всей Европе. Зато в апреле-2025 в постах почти всех западных политиков есть упоминание о необходимости Украины и России "договориться о мире".

При этом, в отличие от американцев, в Европе не упускают случая подчеркивать: давление на Россию и Путина является обязательным элементом дороги к "миру", к которому стремятся США и Трамп.

"Надо усилить давление на Россию и предоставить мощную военную поддержку Украине. Украина защищает не только свою свободу, но и нашу с вами", – заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.

К сожалению, лидеров, готовых публично провозглашать это – меньше, чем хотелось бы. К счастью, они все же есть в Европе, и реакция на российское преступление в Сумах это доказала.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко От наказания к примирению: что изменилось в реакции мира на военные преступления России.