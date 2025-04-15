Италия заявляет, что Британия не делится технологиями по проекту истребителя

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Великобритания не полностью делится технологиями с Италией и Японией в рамках большого проекта по разработке нового истребителя, и призвал Лондон уничтожить "барьеры эгоизма".

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".

Крозетто подчеркнул важность Глобальной программы боевой авиации (GCAP), целью которой является разработка к 2035 году самолета, включающего в себя самые современные технологии.

Министр сказал, что обмен технологиями при совместном инвестировании имеет решающее значение для "серьезных отношений".

"Больше нет никого, кого можно считать первым и вторым сортом и кто хочет защищать старое наследие", – сказал он.

"Вы должны разрушить некоторые барьеры эгоизма. Италия разрушила их полностью, Япония – почти полностью. Мне кажется, что Великобритания делает это гораздо неохотнее, и это ошибка, потому что эгоизм – худший враг наций", – отметил Крозетто.

Он не предоставил никакой конкретики относительно того, какие именно технологии британцы могут сдерживать.

Рим выступает за присоединение к программе Саудовской Аравии, которую Крозетто назвал примером того, как оборонное сотрудничество может быть распространено на страны за пределами Европы.

"Выбор Японии был ключевым в этом отношении, так же как и Саудовской Аравии, которая нуждается в технологическом росте и имеет больше ресурсов, чем наши три страны", – сказал он.

Британия, Италия и Япония объявили ранее, что создадут совместную компанию для разработки самолета, что стало шагом вперед в выполнении их первоначального соглашения от 2022 года. Британская BAE Systems, итальянская Leonardo, японская Aircraft Industrial Enhancement будут иметь по 33,3% акций.

Страны планируют создать стелс-истребитель, который призван улучшить военный потенциал, развитие и стратегические преимущества для всех трех стран.

Цель программы – увидеть боевой самолет в полете до 2035 года. Ожидалось, что совместная фаза разработки начнется в 2025 году.

В 2023 году свой первый испытательный полет совершил американский B-21 Raider, что приблизило его к тому, чтобы стать следующим американским бомбардировщиком-невидимкой, способным носить ядерное оружие.