FT: в Британии предлагают совместный европейский фонд для перевооружения Европы

Великобритания предлагает создать совместный европейский фонд для закупки, накопления и финансирования перевооружения военной техники.

Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с неофициальным документом, который подготовили чиновники Министерства финансов Великобритании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в документе приводятся аргументы в пользу создания многостороннего фонда для "коалиции решительных", который заимствовал бы средства на рынках по выгодным ставкам и поддерживал бы оборонные расходы.

Подкрепленный акционерным капиталом и суверенными гарантиями, фонд мог бы не только занимать деньги на оборонные проекты, но и фактически покупать военные активы, создавая общие запасы оборудования для стран-участниц.

Отмечается, что на прошлой неделе этот неофициальный документ был разослан в ключевые европейские столицы для обсуждения, но в нем отмечалось, что он не является официальной политикой британского правительства.

Не уточняя предполагаемый размер фонда, в документе говорится о том, что эти меры могут помочь преодолеть дефицит финансирования обороны в Европе, который оценивается в "сотни миллиардов евро".

Как передает газета, ключевой целью нового инструмента будет "приобретение активов от имени стран-членов" в финансовой структуре, которая избавит перенапряженные национальные бюджеты от авансовых инвестиционных расходов.

"Ряд моделей наднациональных институтов может способствовать увеличению фискальной способности для финансирования оборонных расходов", – говорится в аналитическом докладе.

Хотя предложенный фонд может помочь стимулировать коммунальные закупки и обеспечить финансирование небольших оборонных компаний, его главным преимуществом будет финансирование накопления запасов оружия и боеприпасов, за которые правительства будут платить только тогда, когда они их выведут из эксплуатации.

Потенциальные закупки, указанные в документе, включают запчасти для военной техники, такой как танки и самолеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы для противовоздушной обороны, взрывчатые вещества и самолеты материально-технического обеспечения, такие как вертолеты и авианосцы.

"Учреждение будет отнесено к остальному мировому сектору в национальных счетах, а вооружение, приобретенное учреждением, будет учитываться на его собственном балансе, а не на балансе стран, делающих взносы", – говорится в документе.

Там отметили, что это позволило бы избежать авансовых капитальных затрат на закупку оборудования, которые ложатся на бюджеты стран-членов.

Газета передает, что после получения военной техники страны будут платить средства в фонд и зачислять их в свои бюджеты.

"Идея заключается в том, [что начальные расходы были бы] неофициальными", – сказал один из чиновников, участвовавший в брифинге.

Некоторые европейские столицы отнеслись к плану с осторожностью.

"Мне кажется, что это не очень практично, потому что это может занять много времени", – сказал один чиновник, который видел предложение.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.