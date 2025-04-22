Испания обещает достичь цели НАТО в 2% ВВП уже в этом году, а не в 2029-м

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во вторник, 22 апреля, что его правительство достигнет установленного НАТО целевого показателя в 2% от ВВП на оборонные расходы в этом году, задолго до предыдущего, установленного им самим срока – 2029 года.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Санчес объявил о плане увеличения расходов на 10,47 млрд евро, сосредоточившись на телекоммуникациях, кибербезопасности и закупке военной техники.

"Этот план поможет нам достичь (цели) в рекордно короткие сроки. Испания внесет свой вклад в защиту Европы", – акцентировал он.

Испания является одним из нарушителей в трансатлантическом военном альянсе, тратя на оборону лишь 1,32% своего ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО – 2%. Мадрид планировал достичь этой цели к 2029 году.

В начале апреля правительство Испании анонсировало план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Испания должна тратить больше средств на оборону, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.