ЕС о переговорах о вступлении с Украиной: скрининг половины кластеров завершен

Процесс скрининга соответствия украинского законодательства европейскому в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС сейчас достиг половины пути: отчет по кластеру 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы") уже передан в Совет ЕС, отчеты по кластерам 2 „Внутренний рынок" и 6 „Внешние отношения" будут готовы до конца июня, а полностью скрининг завершится осенью 2025 года.

Об этом на запрос корреспондента "Европейской правды" сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Мерсье отметил, что в рамках переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз скрининговый отчет Еврокомиссии по кластеру 1 уже готов, отчеты по кластерам 2 и 6 пришлют в Совет ЕС до конца председательства Польши в ЕС в июне, и еще три отчета по оставшимся кластерам – до конца 2025 года, во время председательства Дании.

"С начала переговоров о вступлении Украина демонстрирует большую преданность, последовательно продвигаясь в реализации ключевых реформ, несмотря на то, что идет война. Комиссия обеспечила самый быстрый процесс скрининга за всю историю – мы уже прошли более половины пути, и процесс должен быть завершен осенью 2025 года", – рассказал представитель Еврокомиссии.

"Что касается открытия переговоров по кластеру 1, то сейчас решающая роль принадлежит Совету ЕС. И среди 26 государств-членов ЕС (из 27. – Ред.) существует консенсус относительно продвижения вперед к открытию переговоров по кластеру 12", – сказал он.

Отвечая на вопрос о длительном блокировании со стороны Венгрии открытия переговорного кластера 1 "Основы" для Украины, а также возможные пути преодоления венгерского "вето", спикер подчеркнул, что "Комиссия вместе с Польшей, которая председательствует в ЕС, работает над поиском решений".

"Мы также должны учитывать отдельные беспокойства, существующие в определенных государствах-членах. Именно поэтому Комиссия прилагает личные усилия для содействия диалогу между Венгрией и Украиной о положении венгерского меньшинства в Украине", – сообщил Мерсье.

И добавил, что "все вовлеченные стороны должны проявить добрую волю и готовность к компромиссам".

Представитель Еврокомиссии рассказал и о процессе скрининга других кластеров, который продолжается параллельно.

"На сегодня завершен скрининг половины кластеров: отчет по Кластеру 1 был передан в Совет ЕС 16 января 2025 года; отчеты по Кластерам 2 и 6 будут переданы в Совет ЕС еще в период председательства Польши (до конца июня 2025. – Ред.); скрининг остальных кластеров будет завершен, а соответствующие отчеты поступят в Совет ЕС до конца 2025 года – во время председательства Дании", – рассказал он "ЕвроПравде".

И напомнил, что непосредственно процесс скрининга "продлится до осени 2025 года".

"Учитывая темпы, с которыми происходит скрининг, Комиссия считает, что все кластеры могут быть открыты уже в этом году – при условии одобрения со стороны государств-членов", – резюмировал Гийом Мерсье.

Ранее источники "ЕвроПравды" сообщили, что Молдова может открыть первый кластер в переговорах с ЕС раньше Украины.

В частности, до конца мая 2025 года Молдова будет иметь завершенным скрининг уже четырех из шести кластеров.

Что касается Украины, открытие первого переговорного кластера заблокировала Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан уже публично проголосовал против членства Украины в ЕС в соответствующем опросе.