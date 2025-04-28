Как Украина движется к "финансовому безвизу" и почему он важен

18 апреля Кабмин одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен способствовать присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Целью законопроекта является создание более эффективного механизма борьбы с отмыванием средств в Украине, в частности благодаря созданию полноценного реестра конечных бенефициарных владельцев.

О том, как это связано с присоединением к SEPA и какие последствия будет иметь, читайте в колонке старшего экономиста Центра экономической стратегии Яны Охрименко Путь к финансовому безвизу: что для этого нужно Украине и пострадает ли банковская тайна. Далее – краткое ее изложение.

SEPA (Single Euro Payments Area, Единая зона платежей в евро) – это инициатива Евросоюза, которая упрощает электронные платежи в евро между странами. Сейчас она охватывает 36 стран (все государства ЕС и еще девять других стран Европы) и позволяет быстро переводить средства между банками, упрощает оплату регулярных счетов и унифицирует карточные платежи.

SEPA – это некий "финансовый безвиз", объясняет Яна Охрименко.

"Если украинский бизнес получит доступ к SEPA, компаниям больше не нужно будет открывать дополнительные счета за рубежом или платить лишние комиссии за международные переводы", – пишет старший экономист Центра экономической стратегии.

По ее словам, Украина может присоединиться к SEPA еще до получения статуса члена ЕС – но это требует ряда реформ.

Эти реформы, добавляет автор колонки, можно условно разделить на два компонента:

Техническая совместимость, то есть создание платежной инфраструктуры, соответствующей стандартам ЕС, введение открытого банкинга и тому подобное;

Соответствие нормативам ЕС, направленным на борьбу с отмыванием средств и их преступным использованием (в соответствии с 4-6 AML-директивами ЕС), чтобы минимизировать риски злоупотреблений и защитить финансовую систему ЕС.

"Если техническая совместимость с SEPA уже приближается к завершению, то регуляторное и институциональное доверие – еще на этапе формирования", – отмечает Яна Охрименко.

Именно поэтому следующие шаги в сфере финансового мониторинга будут иметь решающее значение. Однако альтернативы нет.

Старший экономист Центра экономической стратегии подчеркивает, что Украина сейчас выбирает европейскую модель "поэтапной прозрачности": базовые данные – в открытом доступе для контролирующих органов, более чувствительная информация – только в рамках налогового или уголовного процесса.

Согласно новому законопроекту, налоговые и надзорные органы смогут получать доступ к базовой информации о счетах (IBAN, ФИО владельца, учреждение и дату открытия) без решения суда.

Конечные бенефициары счетов станут публичными, а банки будут обязаны сообщать о подозрительных транзакциях даже без запроса со стороны государства.

Подробно о новом законопроекте – в колонке Яны Охрименко Путь к финансовому безвизу: что для этого нужно Украине и пострадает ли банковская тайна.