Норвегия получила все заказанные истребители F-35

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что его страна первой получила все 52 истребителя F-35, заказанные у Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении норвежского Министерства обороны.

Министр обороны Норвегии назвал закупку F-35 успехом.

"Норвегия является первой страной, которая получила все запланированные самолеты F-35. Эта закупка является успешной историей", – отметил Сандвик.

Он отметил, что самолеты были поставлены вовремя и что они лучше, чем ожидалось.

"Это результат огромной работы, которая велась на протяжении многих лет в большей части оборонного сектора. F-35 – это потенциал, который улучшает все вооруженные силы", – говорит глава норвежского Минобороны.

Кроме того, Вооруженные силы Норвегии получили первую ракету для новых истребителей – Joint Strike Missile (JSM), разработанную компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) по заказу Министерства обороны.

В ведомстве подчеркивают, что JSM – это "единственный ракетный комплекс в своем классе, который может размещаться внутри оружейного отсека F-35, что позволяет сохранить оперативный радиус действия самолета и низкую заметность".

Напомним, Норвегия объявила о планах приобрести 52 F-35 у США еще в 2015 году.

Первые самолеты поступили через два года, в 2017-м.