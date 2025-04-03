Шольц говорит, что "не может представить" арест Нетаньяху в Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц "не может себе представить", чтобы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху арестовали во время его визита в Германию, это же мнение разделяет следующий канцлер страны Фридрих Мерц.

Об этом со ссылкой на tagesschau пишет "Европейская правда".

Несмотря на ордер на арест Нетаньяху, который выдал Международный уголовный суд, Шольц не ожидает ареста премьер-министра Израиля во время его визита в Германию.

"Я не могу себе представить, что будет арест", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Мерц также заявил, что Нетаньяху не стоит ожидать ареста, если он посетит Германию.

В то же время глава Министерства иностранных дел страны Анналена Бербок раскритиковала отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить международный ордер на арест своего израильского коллеги.

"Это плохой день для международного уголовного права", – сказала она.

Бербок подчеркнула, что европейские правила будут применяться ко всем членам ЕС.

"В Европе никто не стоит над законом. И это касается всех отраслей права", – добавила она.

Отметим, 3 апреля израильского премьера встретил лично глава правительства Венгрии Виктор Орбан, когда тот прибыл в Будапешт. Это произошло в день, когда венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест Нетаньяху.

А 24 февраля Мерц, после того как выиграл парламентские выборы в Германии, заявил, что пригласил Нетаньяху посетить страну и найдет способ сделать это, чтобы тот не был арестован по ордеру МУС.