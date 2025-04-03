Рютте уточнил, что члены НАТО выделили Украине $20 млрд военной помощи за три месяца 2025 года

В течение первых трех месяцев 2025 года государства-члены НАТО предоставили Украине военной помощи на общую сумму более 20 млрд долларов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, во время подхода к СМИ с госсекретарем США Марко Рубио перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО напомнил, что государства-союзники Альянса предоставили Украине более 20 млрд долларов за первые три месяца текущего года.

"Мы видели последние цифры, которые свидетельствуют о том, что всего за первые три месяца союзники по НАТО предоставили Украине более 20 миллиардов долларов на поддержку, чтобы гарантировать, что она сможет продолжать борьбу", – подчеркнул Рютте.

Обращаясь к госсекретарю США Марко Рубио, Рютте поблагодарил его "за неутомимую дипломатию".

"В течение последних нескольких месяцев вы объездили весь мир. Я также хочу поблагодарить вас за поддержку НАТО. Нам будет многое обсудить в течение следующих двух дней", – сказал он.

По Украине, по словам генсека НАТО, президент Трамп и его команда "сдвинули ситуацию с мертвой точки".

"Вы начали процесс переговоров, с нашей полной поддержкой, чтобы привести войну в Украине к длительному, прочному миру. А тем временем европейцы активизируются, предоставляя большую военную поддержку Украине", – добавил Рютте.

Ранее в тот же день Рютте заявил, что российская угроза для территории НАТО не исчезнет после заключения мира с Украиной.

Накануне генсек НАТО впервые прокомментировал "слив" из Пентагона, что США не будут защищать Европу.

Также Марк Рютте спрогнозировал, что требования к оборонным расходам членов НАТО вырастут более чем в 1,5 раза.

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