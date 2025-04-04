Польша хочет использовать 6 млрд евро "ковидных" денег ЕС на оборону

Правительство Польши ведет переговоры с Европейской комиссией об использовании 23 миллиардов злотых (6,1 миллиарда евро) денег из так называемого "ковидного" фонда для оборонных целей.

Об этом заявила министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пельчинская-Наленч, передает "Европейская правда" со ссылкой на wnp.pl.

По словам Пельчинской-Наленч, Фонд безопасности и обороны Польши сможет финансировать инвестиции в нескольких сферах: гражданская защита, промышленная модернизация, а также защита критической инфраструктуры.

Фонд, напомним, был создан в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Польши. Изначально польское правительство задекларировало, что в него пойдет 30 миллиардов злотых, но в итоге получилось на 4 миллиарда злотых меньше.

"Мы уже собрали первичные заявки от различных министерств, которые изначально оценивались примерно в 90 миллиардов злотых, тогда как фонд составляет 26 миллиардов злотых", – указала Пелчинская-Наленч.

Источником финансирования фонда должны быть средства из фондов Европейского Союза для восстановления государств-членов после COVID-19.

Пелчинская-Наленч сказала, что переговоры с ЕС относительно наполнения фонда "уже начались", их ведут Министерства финансов и национальной обороны.

"Мы должны завершить переговоры до 27 мая, решение Европейской Комиссии должно быть принято до 20 июня. Параллельно будет продолжаться работа над законом", – анонсировала министр.

Польша уже тратит на оборону 4,7% ВВП – большую долю, чем любой другой член НАТО, и хочет увеличить расходы до 5% ВВП к следующему году.

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