Западные посольства присоединяются к трауру по погибшим в Кривом Роге в результате удара РФ

Западные посольства в Украине присоединяются к трауру по украинцам, погибшим в результате удара РФ по жилому кварталу в Кривом Роге в эту пятницу, среди которых много детей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посольства Литвы и Италии сообщили, что приспустили флаги, присоединяясь к трауру.

"Литва вместе с Украиной сделает максимум возможного, чтобы привлечь Россию к ответственности за все ее отвратительные преступления против Украины", – отметили в литовском посольстве.

In solidarity with Ukrainian nation during Day of mourning of civilian victims (incl children) of russian terrorist attack on Kryvyi Rih, 🇱🇹 Embassy lowered flags. #Lithuania, alongside w 🇺🇦, will do its outmost to bring for accountability 🇷🇺 of all its heinous crimes vs #Ukraine pic.twitter.com/WVmxij87M8 – LTembassyUA (@LTembassyUA) April 6, 2025

"Сегодня мы присоединяемся к трауру Украины и ее народа по многим невинными жертвами, среди которых много детей, погибших в результате жестокого российского удара по Кривому Рогу... Мы рядом с Украиной в поиске путей к справедливому миру", – отметили в посольстве Италии.

Oggi ci uniamo al cordoglio dello Stato e del popolo ucraino per le tante vittime innocenti, tra cui numerosi bambini,del violento attacco russo contro #KryvyiRih. Le nostre bandiere 🇮🇹🇪🇺 sono esposte a mezz’asta.Restiamo al fianco dell'#Ucraina nella ricerca di una #pace giusta. pic.twitter.com/dRmqsCTYyr – Italy in Ukraine (@italyinukr) April 6, 2025

Приспустили флаги также перед посольствами Франции, Германии, Польши.

L'ambassade de France s'associe au deuil 🇺🇦 après les frappes meurtrières russes sur Kryvyi Rih le 04 avril. pic.twitter.com/qqShNBvHbR – Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) April 6, 2025

"Осуждаем Россию за умышленное поражение гражданских целей, таких как детские площадки и жилые дома", – отметили в посольстве Канады.

Канадський прапор 🇨🇦 приспущений на знак того, що Посольство Канади в Україні оплакує з усією Україною трагічні смерті в Кривому Розі, зокрема і девʼяти дітей. Ми засуджуємо Росію за навмисне ураження цивільних цілей, таких як дитячі майданчики і житлові будинки pic.twitter.com/AlFu8QL2fE – Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) April 6, 2025

"Решительно осуждаем ужасные удары РФ по Украине, которые произошли в последние дни. Удары по жилым кварталам Кривого Рога и Харькова вписываются в очень тревожную тенденцию ударов по жилым районам", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

We strongly condemn Russia’s horrific attacks across Ukraine in recent days.

Strikes on residential areas in Kryvyi Rih and Kharkiv follow a deeply disturbing pattern of targeting populated areas.



Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. – Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) April 6, 2025

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен сказала, что не видит возможности для европейских лидеров искать диалога с Кремлем, указав на трагедию в Кривом Роге.

Посол США Бриджит Бринк в реакции на ночные российские удары с 5 на 6 апреля на этот раз прямо упомянула в комментариях Россию – чего избежала, комментируя удар по Кривому Рогу.