Как реальная политика "ломает" Международный уголовный суд и почему это важно для Украины

В ноябре прошлого года мир увидел беспрецедентный шаг, изменивший правила геополитической игры. Международный уголовный суд (МУС) впервые в истории выдал ордер на арест высокопоставленных чиновников из страны, которую считают частью "коллективного Запада".

Речь идет о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и тогдашнем министре обороны Йоаве Галанте. Офис главного прокурора МУС Карима Хана обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа во время масштабной операции и зачистки анклава.

О том, как в Европе реагируют на это дело и какие оно может иметь последствия, в том числе для Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской Орбан бросает вызов Гааге. Почему выход Венгрии из МУС будет иметь последствия для ЕС и Украины. Далее – краткое ее изложение.

Стоит напомнить, что действия армии Израиля, которые стали предметом расследования в Гааге, были ответом на кровавые теракты группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Впрочем, с точки зрения судей, да и вообще норм международного права, причина действий израильской армии не оправдывает нарушений с ее стороны.

Также прокурор Международного уголовного суда предложил выдать ордера против руководителей ХАМАС, но они были убиты.

И любые объяснения из Гааги не могли бы остановить реакцию США. Тогдашний президент Джо Байден назвал решение МУС "возмутительным", а Белый дом поспешил заявить, что не признает ордер легитимным.

Дональд Трамп пошел еще дальше и наложил санкции на суд, в том числе, на главного прокурора Карима Хана, который ранее выдал ордер и на арест главы Кремля Владимира Путина.

В отличие от Соединенных Штатов, все государства-члены Европейского Союза без исключения являются участниками Международного уголовного суда.

Впрочем, одобрение ордера на арест израильского премьера не было простой историей и для Брюсселя.

Институты ЕС действительно встали на защиту международного уголовного правосудия, но в вопросе международной политики Брюссель не может давать указания государствам-членам.

Когда Гаага обнародовала свое историческое решение в Будапеште сразу громко заявили, что они отказываются выполнять ордер на арест.

А настоящее землетрясение произошло в апреле 2025 года, когда Нетаньяху прибыл в Венгрию, а страна начала выход из Международного уголовного суда. Процесс выхода из МУС займет не менее года, а к тому времени Венгрия обязана выполнять все обязательства перед судом.

Впрочем, Будапешт ожидаемо не планирует выполнять свои обязательства. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что суд превратился в политический инструмент.

Но есть и другие страны-члены ЕС, для которых политическая реальность взяла верх над юридическими нормами и обязательствами.

"Существует такое понятие, как realpolitik. В контексте realpolitik практические соображения преобладают над этическими соображениями. Я не думаю, что есть хоть одна европейская страна, которая бы арестовала Нетаньяху, если бы он туда приехал. Франция, например, не арестовала бы, и я не думаю, что мы тоже", – подчеркнул премьер-министр Бельгии Барта де Вевера.

Выход Венгрии из Суда, демонстративный визит израильского премьера в Будапешт, молчаливое или откровенное нежелание других европейских стран выполнять ордер на арест – все это может свидетельствовать о начале новой эпохи.

Ситуация вокруг ордера Международного уголовного суда на арест Биньямина Нетаньяху действительно обнажила глубокие противоречия между международным правом и реальной политикой.

Те, кто сомневался, что МУС сможет преследовать "западных" лидеров, оказались правы.

Венгрия может так же вывести из-под удара и Путина.

Кроме того, выход Венгрии из состава Международного уголовного суда, если дойдет до завершения – меняет правила игры в Европе, где до сих пор вступление в суд считали обязательным условием для членства в ЕС.

Все это поможет в разрушении всего международного правопорядка, что происходит сейчас невиданными темпами.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской Орбан бросает вызов Гааге. Почему выход Венгрии из МУС будет иметь последствия для ЕС и Украины.