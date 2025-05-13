В ЕС говорят, что не хотят импортировать "ни одной молекулы" российского газа или нефти

В Европейском Союзе отмечают, что не намерены импортировать российские энергоносители ни сейчас, ни в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в Варшаве перед началом неформальной встречи европейских министров энергетики, его цитирует "Укринформ".

Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не позволит России превращать энергоносители в оружие и использовать их как инструмент шантажа.

"Именно поэтому мы решили завершить импорт российской энергии. Это чрезвычайно важно для нашей собственной безопасности, а также для нашей солидарности с Украиной. Это то, что на повестке дня", – сказал еврокомиссар.

Отвечая на вопрос об отношении к контактам между США и Россией в контексте завершения войны в Украине и относительно предположений о вероятности возобновления импорта в Европу российского газа, он подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем ЕС не намерен импортировать "ни одной молекулы" российских энергоносителей.

"Это очень четкий сигнал от нас. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем...Европейский Союз очень четок в этом – мы не хотим энергии из России в будущем. Мы не хотим ее сейчас, и мы не будем иметь такого желания после (достижения) мира", – подчеркнул Йоргенсен.

Во вторник, 6 мая, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

В то же время Венгрия и Словакия до сих пор полагаются на трубопроводные российский газ и нефть как основной источник.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что дорожная карта Еврокомиссии в ее текущем виде является недопустимой для правительства Словакии.

С ним согласился его венгерский коллега Виктор Орбан, который заявил, что "предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и возложит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы".

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.