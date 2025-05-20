Британия расширила санкции против РФ в ответ на рекордный удар дронами по Украине

Правительство Великобритании объявило о расширении санкций против России в ответ на массированную атаку на Украину в ночь на 18 мая, в ходе которой российская армия применила рекордное количество ударных дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства.

Санкции коснутся 100 объектов в военной, энергетической и финансовой отраслях России, а также тех, кто ведет информационную войну против Украины.

Меры направлены против цепей поставок для российских систем вооружения, в частности ракет "Искандер".

Санкции также направлены против еще 14 членов Агентства социального дизайна (SDA), которое осуществляет финансируемые Кремлем информационные операции, призванные подорвать суверенитет, демократию и верховенство права в Украине и во всем мире.

Кроме того, эти меры будут препятствовать усилиям Путина, направленным на обход санкций, и помогут заблокировать его неудачные попытки восстановить связи с международной экономикой.

Под ограничения попали 46 финансовых учреждений, которые помогают России уклоняться от санкций, а также Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Также санкции будут касаться 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также тех, кто способствует деятельности этого флота.

Кроме того, были введены санкции против британского гражданина Джона Майкла Ормерода, который закупал суда для теневого флота России, и двух российских капитанов танкеров "теневого флота".

"Последние удары Путина еще раз показывают его истинную суть как разжигателя войны. Мы призываем его немедленно согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры о справедливом и длительном мире", – сказал глава британского МИД Дэвид Лемми.

Британия также работает с партнерами над предложением снизить потолок цен на российскую нефть.

Как известно, в ночь на 18 мая РФ атаковала Украину 273 ударными дронами – из них удалось сбить 88, еще 128 признаны "локально потерянными".

Во вторник также ЕС одобрил новый пакет санкций против России, который стал 17 по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как писала "ЕвроПравда", 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.

16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать санкции против финансовых учреждений России.