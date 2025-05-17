В Чехии уверены: на РФ нужно усилить санкционное давление после переговоров в Турции

Премьер-министр Чехии Петер Фиала считает, что подход Москвы к переговорам с Украиной должен встретить усиленное санкционное давление.

Об этом он сказал после саммита Европейского политического сообщества, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Его заявление стало реакцией на прямые переговоры между украинской и российской делегациями, которые не привели к прекращению огня.

"Если Россия действует так, как она действует, наше давление должно усилиться", – сказал Фиала чешским журналистам.

По его словам, дальнейшие санкции – это должен быть пакет, который "четко продемонстрирует, что европейские страны не готовы мириться с тем, что делает Россия и как она подходит – или не подходит – к мирным переговорам".

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также – выдвинули ряд неприемлемых условий.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Министр иностранных дел Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас договорились о необходимости усиления давления на Москву после переговоров украинской и российской делегаций в Турции.