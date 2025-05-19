Источники: в ЕС согласовали фонд на 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром

В Евросоюзе согласовали текст соглашения о заимствовании до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Об этом корреспондентке "ЕвроПравды" сообщили два дипломата из ключевых государств ЕС на условиях анонимности по результатам заседания COREPER утром 19 мая.

По словам собеседников, текст соглашения уже согласован, а официальное голосование на уровне постоянных представителей государств ЕС состоится в среду, 21 мая.

Соглашение предусматривает привлечение на финансовых рынках до 150 миллиардов евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро нарастить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставляться по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

В частности, страны смогут инвестировать в боеприпасы и ракеты, артиллерийские системы, противовоздушную и противоракетную оборону, производство индивидуального снаряжения и стрелкового оружия, малые беспилотники и системы противодействия вражеским БПЛА, РЭБ, морские надводные и подводные возможности, киберзащиту, защиту критической инфраструктуры, киберзащиту, развитие военной мобильности и т.д.

Стоимость компонентов, происходящих из-за пределов ЕС, государств ЕАСТ/ЕЭП или Украины, не должна превышать 35% от общей оценочной стоимости компонентов конечного продукта.

Совместные закупки также открыты для стран-кандидатов на вступление и третьих стран, с которыми ЕС имеет соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Существует также возможность заключения двустороннего соглашения с государствами-кандидатами, потенциальными кандидатами, а также другими странами, имеющими оборонное партнерство.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что украинский ОПК сможет участвовать в инициативе "на равных правах" с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.

Недавно Украина и ЕС создали рабочую группу по вопросам расширения сотрудничества между европейской и украинской оборонными индустриями.

Также Евросоюз пообещал передать 1 млрд евро доходов от росактивов на заказ оружия у украинского ОПК.