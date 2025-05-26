Французский министр назвала украинские продукты, "дестабилизировавшие рынок" Франции

Мясо птицы и зерновые, которые экспортировались из Украины на территорию Европейского Союза на льготных условиях, дестабилизировали внутренний рынок Франции, поэтому необходим баланс между поддержкой Украины и защитой собственного производителя.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар перед началом заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 26 мая в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Анни Женевар отметила, что украинский льготный экспорт мяса птицы и зерновых дестабилизировали французские рынки.

"Я поддерживаю любую позицию, которая обеспечивает баланс между необходимостью поддержать страну, подвергшуюся нападению, и необходимостью защитить собственное производство. Вы знаете, что когда таможенные пошлины были сняты, это немедленно и глубоко дестабилизировало ряд отраслей в нашей стране", – рассказала Женевар.

"Я имею в виду птицеводство. Я также вижу в зерновой сфере, что зерно не входит в соглашения, и если посмотреть на динамику импорта, в частности из Украины, то он также дестабилизирует наши собственные производства", – детализировала она.

Поэтому, по мнению французского министра, "поддержка Украины не может осуществляться без учета последствий, которые это может иметь для наших собственных производств. Поиск этого баланса представляется мне необходимым".

Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".