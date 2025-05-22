Еврокомиссия приняла переходные меры на замену "торговому безвизу" с Украиной с 6 июня

Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер по украинскому экспорту в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Об этом во время общения со СМИ в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Еврокомиссии заявил, что приняты переходные меры, которые вступят в силу 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной.

"Действительно, недавно я получил информацию, что соответствующий имплементационный акт был принят в соответствующем комитете, а значит, он вступит в силу. Сейчас мы ожидаем, что это произойдет 6 июня", – заявил Уйвари, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что с 2022 года ЕС ввел для Украины автономные торговые меры, которые предоставили Украине льготные условия для экспорта в Европейский Союз.

"Теперь мы не ищем ежегодного продолжения этих мер, мы ищем долгосрочное решение. Именно поэтому – сосредотачиваемся на УВЗСТ, углубленном и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое существует между Европейским Союзом и Украиной с 2016 года. Сейчас продолжаются переговоры по его пересмотру, модернизации и актуализации. Это наш долгосрочный фокус", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Но как ответственное учреждение, мы также должны быть готовы к возможным переходным мерам, которые недавно были утверждены в соответствующем комитете", – сообщил он.

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Стоит заметить, что Европарламент проголосовал за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа с 6 июня 2025 года.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".