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Президент Словении во Львове почтила павших украинских защитников

Новости — Суббота, 29 июня 2024, 16:14 — Кристина Бондарева

Президент Словении Наташа Пирц Мусар во Львове почтила память павших украинских защитников.

Об этом она рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Пирц Мусар отметила, что во Львове возложила венок к мемориалу погибшим словенским воинам в Первой мировой войне и почтила память тех, кто погиб, защищая Украину.

Она также встретилась с главой Львовской областной администрации Максимом Козицким.

Козицкий отметил в своём Telegram-канале, что "народ Словении разделяет нашу боль и солидарен с нами в нашей борьбе".

Во время визита в Киев Наташа Пирц Мусар заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией.

Она также сообщила, что правительство Словении одобрило выделение Украине 5 млн евро на гуманитарные нужды.

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Словения
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