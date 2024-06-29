Президент Словении во Львове почтила павших украинских защитников

Президент Словении Наташа Пирц Мусар во Львове почтила память павших украинских защитников.

Об этом она рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Пирц Мусар отметила, что во Львове возложила венок к мемориалу погибшим словенским воинам в Первой мировой войне и почтила память тех, кто погиб, защищая Украину.

V Lvivu sem položila venec pri spomeniku padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni ter se poklonila padlim za obrambo Ukrajine. V nadaljevanju pa se srečala tudi z guvernerjem Lvivske regionalne uprave Makismom Kozitskim. 🇸🇮🤝🇺🇦 pic.twitter.com/NhFiOVSTtN Реклама: June 29, 2024

Она также встретилась с главой Львовской областной администрации Максимом Козицким.

Козицкий отметил в своём Telegram-канале, что "народ Словении разделяет нашу боль и солидарен с нами в нашей борьбе".

Во время визита в Киев Наташа Пирц Мусар заявила, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией.

Она также сообщила, что правительство Словении одобрило выделение Украине 5 млн евро на гуманитарные нужды.