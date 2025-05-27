Мерц уточнил свое заявление об ограничении дальнобойности оружия для Украины

США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад, заявил во вторник немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit, об этом Мерц сказал во время визита в Финляндию во вторник.

По словам Мерца, его заявление о снятии ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалось решения, которое было принято уже некоторое время назад.

Эта тема, сказал Мерц во время визита в финский город Турку, "играла определенную роль несколько месяцев и несколько лет назад".

"В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев", – отметил Мерц.

Украина, по его словам, также должна иметь право применять оружие против военных целей на территории России.

В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.

Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.

В прошлом Мерц высказывался за поставки этих ракет в Украину, но со времени прихода к власти в начале мая он не сделал никаких комментариев относительно возможных поставок этих ракет Киеву.

В то же время правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.