Мерц заявил, что до окончания войны в Украине еще далеко

Канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает скорого окончания войны в Украине.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Турку, его слова приводит Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Мерц отметил, что войны обычно заканчиваются экономическим или военным истощением одной или обеих сторон.

"В этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого", – оценил немецкий канцлер.

Он обвинил Россию в нежелании к переговорам. По его словам, если российское правительство не готово принять посредничество Ватикана, это свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в перемирии или мирном соглашении.

Как следствие, "мы должны еще больше усилить наши усилия, чтобы Украина могла защититься", заявил Мерц.

Он также объявил о намерении усилить давление на Россию. "Мы находимся под угрозой, и мы будем защищаться", – заявил он.

Напомним, в понедельник Мерц заявил, что от его страны, Франции, Великобритании и США нет ограничений для Украины на дальность ударов.

Во вторник он уточнил, что его заявление не касалось нового решения, а описывало то, что произошло несколько месяцев назад.