Австрия повышает минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет

В Австрии готовят изменения в законодательство о вступлении в брак; в частности, минимальный возраст для вступления в брак повышают до 18 лет.

Об этом сообщает ORF, пишет "Европейская правда".

Австрийское правительство начало реализовывать давно запланированные законодательные изменения в отношении браков – соответствующий проект должен быть внесен в парламент в ближайшие дни, после чего ожидается его быстрое принятие.

В частности, минимальным возрастом для вступления в брак или зарегистрированное партнерство будет 18 лет. До сих пор брак был возможен с 16 лет, при условии, что один из партнеров уже совершеннолетний, и с решением суда.

Министр по делам семьи Клавдия Плакольм назвала изменения важным шагом для борьбы с детскими браками.

В целом в Австрии количество браков с несовершеннолетними было мизерным, с тенденцией к снижению. Если за весь 2015 год таких было около 50, то в 2024 году – шесть.

Еще одно изменение предусматривает запрет брака между родственниками – двоюродными и троюродными братьями/сестрами или дядями и племянницами.

Изменения должны вступить в силу с августа 2025 года.

Ранее подобные нововведения ввели Швеция и Норвегия.