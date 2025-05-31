Мерц на следующей неделе летит в США на встречу с Трампом

На следующей неделе федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отправляется с первым визитом в Вашингтон после своего вступления в должность.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

Мерц 4 мая отправится в США с первым визитом за каденцию нового правительства Германии. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом запланирована на четверг, 5 июня, после чего лидеры выйдут с пресс-конференцией.

На встрече с Трампом они будут обсуждать российско-украинскую войну, ситуацию на Ближнем Востоке и торговые вопросы.

Напомним, Мерц неоднократно вступал в публичные споры с администрацией США, в частности после критики от госсекретаря Марка Рубио и вице-президента Венса относительно классификации ультраправой партии "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистской.

Мерц тогда отметил, что Германия и он лично не вмешивались в предвыборную кампанию в США и не становились на сторону ни одного из кандидатов, и он рассчитывает на такое же отношение американской администрации.

На этой неделе канцлер Германии заявил, что Европа готова бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа и, в частности, речь вице-президента Венса на Мюнхенской конференции по безопасности.