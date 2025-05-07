Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Суд ЕС из-за нарушения законов о мигрантах

7 мая Европейская комиссия подала иск против Венгрии в Суд Европейского Союза за нарушение законодательства ЕС в отношении нелегальных мигрантов, в частности, освобождение от уголовного наказания лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает корреспондент "Европейской правды".

Ламмерт отметил, что Еврокомиссия подала иск против Венгрии в Суд ЕС за нарушение законодательства Евросоюза о нелегальных мигрантах.

"Сегодня Еврокомиссия решила передать дело против Венгрии в Суд Европейского Союза за несоблюдение законодательства ЕС о незаконном ввозе мигрантов", – сообщил представитель Еврокомиссии.

В информационном сообщении Еврокомиссии, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", объясняется, что иск подан "из-за невыполнения Венгрией обязательств по Директиве Совета 2002/90/ЕС о введении эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций за правонарушения, связанные с содействием несанкционированному въезду, транзиту и проживанию в ЕС (незаконный ввоз мигрантов), а также по Рамочному решению Совета 2002/946/JHA, которое устанавливает правила уголовного наказания за эти правонарушения".

Так, в апреле 2023 года Венгрия приняла правительственное постановление, которое предусматривает общую замену наказаний в виде лишения свободы, связанных с преступлениями, связанными с незаконным ввозом мигрантов, на "реинтеграционное заключение".

"Как следствие, лица, осужденные за преступления, связанные с незаконным ввозом мигрантов, освобождаются из тюрьмы, даже если они отбыли лишь незначительный срок наказания, и обязаны покинуть территорию Венгрии в течение 72 часов для отбывания "реинтеграционного заключения" в стране их прежнего постоянного проживания или гражданства", – сообщили в Еврокомиссии.

Комиссия считает, что это решение нарушает обязательства Венгрии как члена ЕС по статьям 1 и 3 Директивы Совета 2002/90/ЕС по применению соответствующих санкций, а также по статьям 1(1) и 1(3) Рамочного решения Совета 2002/946/JHA по применению эффективных и сдерживающих наказаний, в том числе в случаях с отягчающими обстоятельствами.

"Это правительственное постановление подрывает цель эффективной борьбы с незаконным ввозом мигрантов, сдерживающий фактор законодательства ЕС о посредниках и совместные усилия ЕС в противодействии незаконному ввозу мигрантов", – убеждены в Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос о том, какое наказание может получить Венгрия, представитель Еврокомиссии заявил лишь, что это решение будет принимать суд ЕС.

Накануне делегация депутатов Европейского парламента заявила, что ситуация в Венгрии "стремительно движется в неправильном направлении" из-за дальнейшего ухудшения верховенства права при правлении Виктора Орбана.

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