Источник: Венгрия не блокирует 17-й пакет санкций против России, его утвердят в мае

Венгрия не выступает против принятия нового, 17-го пакета санкций Европейского Союза против России, он может быть официально утвержден уже в мае 2025 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности несколько представителей дипломатического корпуса ЕС в Брюсселе.

Дипломаты государств ЕС, с которыми пообщалась "ЕвроПравда" отметили, что отсутствие угроз вето со стороны Венгрии позволит утвердить 17-й пакет санкций против РФ очень быстро, еще в мае 2025 года.

"На заседании Coreper (комитет постоянных представителей ЕС – ред.) 6 мая Еврокомиссия представила проект 17-го пакета санкций против России. Дискуссия была достаточно благоприятной. Выглядит так, что Венгрия не возражает против принятия этого пакета", – рассказал корреспонденту „Европейской правды" дипломат одного из ключевых государств ЕС.

Дипломат объяснил причину того, что Венгрия не выступает против, тем, что 17-й пакет "касается преимущественно санкций в отношении юридических лиц, которые для них не являются проблематичными".

О том, что Венгрия не оппонировала 17-му пакету санкций против РФ на заседании Coreper 6 мая, "Европейской правде" сообщили и два других дипломата ЕС.

"К сожалению, сегодняшняя позиция Венгрии не свидетельствует о том, что они так же поступят и по продлению санкций в июле – это будет уже совсем другая история", – считает первый собеседник „ЕвроПравды".

"Сейчас все государства-члены ЕС анализируют 17-й пакет санкций подробнее, но не думаю, что могут возникнуть какие-то серьезные трудности с его принятием. Его могут принять достаточно быстро, потому что он по своей сути достаточно консенсусный и не содержит никаких действительно спорных позиций", – сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли 17-й пакет санкций против РФ анонсировать уже во время визита во Львов министров иностранных дел ЕС, который планируется на 9 мая, собеседник "ЕвроПравды" сказал, что высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас может объявить о подготовке пакета.

Однако полностью утвержден он будет скорее всего 20 мая на очередном официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам, отметил он.

"Вчера была лишь первая презентация пакета Еврокомиссией. И его обсуждение уже запланировано на заседании Coreper 14 мая", – добавил дипломат.

Как сообщалось, 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

По некоторым данным, в предложении Еврокомиссии упомянут перечень из 15 юридических и физических лиц, связанных с гибридными угрозами со стороны России, а также лиц, подозреваемых в применении химического оружия в Украине.